Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Y. (39) yönetimindeki 19 HN 423 plakalı otomobil, Ömer Seyfettin Sokak’tan yol çalışmalarının devam D-100 karayolu üzerinde sola dönüş yapacağı sırada, D100 karayolu üzerinde Samsun istikametine seyir halinde olan Hakan D. (17) yönetimindeki 19 ACC 806 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.