222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyeleri, yollarda karşılaşabilecekleri muhtemel tehlike ve kazalara karşı Kızılay Eskişehir Şubesi’nde ücretsiz ilkyardım eğitimi aldılar.

222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyeleri, yollarda karşılaşabilecekleri muhtemel tehlike ve kazalara karşı Kızılay Eskişehir Şubesi’nde ücretsiz ilkyardım eğitimi aldılar.

Dernek üyelerinin ilkyardım eğitimi almak için başvuruları üzerine verilen ücretsiz eğitimler 2 hafta sürdü. Eşleri ile birlikte toplam 57 dernek üyesinin katıldığı eğitimlerde başarılı olan üyeler İlkyardım Belgesi almaya hak kazandı.

Ücretsiz verilen eğitim ile onura olduklarını söyleyen 222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, Kızılay Eskişehir Şube Müdürü Gökhan Kubilay Ateş’e ve Eğitim Müdürü Gülay İnanç’a üyeleri adına teşekkür etti. Eğitimler hakkında da konuşan Başkan Güler, şunları söyledi.

"Motosiklet sürücüleri olarak yollarda daha fazla kazaya maruz kalabiliyoruz"

Kızılay Eskişehir Şube Müdürü Gökhan Kubilay Ateş’e, ilkyardım konularında üyelerimizin bilgilendirilmesi ve gereken müdahale yetki belgesine sahip olması için yönetim olarak ricada bulunmuştuk. Kendileri bizi memnuniyetle kabul edip, Kızılay Eskişehir Şube’sinin kapılarını sonuna kadar açtılar. Günlerdir üyelerimizin bu hayati konuda emek veren Eğitim Müdürü Gülay İnanç hocamıza da sonsuz teşekkürler ederiz. Biz motosiklet sürücüleri olarak yollarda daha fazla tehlikeli kaza ve durumlara maruz kalabiliyoruz. Bu sebeplerden dolayı hem kendimiz hem yol arkadaşlarımız ve çevremiz hayatta kalmak müdahalede bulunmamız gereken zamanlar olabilir. Bunu daha bilinçli yapabilmek ve uygulayabilmek adına Kızılay Eskişehir Şube’sindeki eğitimlerimizi çok verimli bir şekilde tamamladık” dedi.