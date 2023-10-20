Eskişehir’de bir binanın duvarına yapıştırılan ‘motosiklet koymak yasaktır’ yazısının tam karşısına edilen motosikletler görenleri güldürdü.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde bulunan Esen Apartmanı’nın duvarına yapıştırılan ‘Motosiklet koymak yasaktır, aracınız itina ila çektirilir’ yazısı gözlere çarptı. Uyarı yazısına rağmen apartman duvarının tam dibine park edilen motosikletler ise görenleri güldürdü. Sıkça aynı durum yaşanması sebebiyle rahatsız olan apartman sakinleri konuyla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.