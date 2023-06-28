Kastamonu’nun Cide ilçesinde motosikletin yola atlayan köpeğe çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi İnebolu-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler K. idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Kazada Güler K. ile eşi Rafet K. yaralandı. Kazayı ören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.