Türkiye’de motosiklet sayısının en çok olduğu kentlerin başında gelen Kilis’te ’Motosiklet Tarihi Evi’ hizmete açıldı.

Türkiye’de motosiklet yoğunluğunun en çok olduğu kentlerin başında gelen Kilis’te, 7 Aralık Üniversitesi öncülüğüyle ve Kilis Vakfı destekleriyle motosiklet tarihini anlatan "Motosiklet Tarihi Evi" hizmete açıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karaçoşkun, motosikletin Kilis kültüründeki önemine dikkat çekerek, "Kilis’te insanlar doğduğu andan itibaren motosikletle tanışır. Hayatlarının her alanında motosiklet vardır. Şehrimizin eski otantik dar sokaklarında, motosiklet önemli bir ulaşım aracı olarak kullanılır. Coğrafyanın yaşama etkisi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu kültürel zenginliği yansıtacak bir tarihi ev oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Rektör Karaçoşkun, projenin gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan Yaşar Aktürk ve emeği geçen tüm destekçilere teşekkür ederek, bu tür projelerin şehrin kültürel dokusuna önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen de konuşmalarında Kilis’in kültürel mirasına değer katacak bu projenin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karaçoşkun, Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen de katıldı.