Samsun’da meydana gelen motosiklet kazasında düşerek metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

Samsun’da meydana gelen motosiklet kazasında düşerek metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

Yaralının yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Bölge İdare Mahkemesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AYY 83 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan 27 yaşındaki Umut Can Aktaş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yere düşerek metrelerce sürüklenen sürücüyü yerde hareketsiz halde görenler 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bilinci açık olduğu öğrenilen vatandaşın tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.