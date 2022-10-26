Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan Görkem Ölçerler (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölçerler, kılınan cenaze namazının ardından Havran ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan Görkem Ölçerler (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölçerler, kılınan cenaze namazının ardından Havran ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi’nde meydana gelen kazada Görkem Ölçerler, yönetimindeki motosiklet ile doğalgaz altyapı çalışması nedeniyle yol kenarına yığılan toprağa çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ölçerler yoğun bakıma alındı. Ağır yaralı genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölçerler için bugün Bekir Efendi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından yakınları, sevenleri ve arkadaşlarının gözyaşları arasında Ölçerler, Havran ilçe mezarlığında defnedildi.