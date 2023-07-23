Samsun’da 4,5 ay önce motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki kadın, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 4,5 ay önce Çarşamba ilçesi Yamanlı Mahallesi Salıpazarı yolu üzerinde meydana geldi. Fikret T. idaresindeki 55 KE 188 plakalı otomobil, Sefa Aktürk (24) idaresindeki 55 AAZ 059 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sefa Aktürk ile motosiklette bulunan Seda Sarı (23) ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Sefa Aktürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Seda Sarı ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kadın, hastanede 4,5 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti.