Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Daşgın, 6 ay sonra yaşamını yitirdi.

Bu etkenler KOAH’ı tetikliyor

Bu etkenler KOAH’ı tetikliyor

Çivril ilçesine bağlı Cabar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Hakkı Daşgın idaresindeki 20 AFY 750 plakalı motosiklet, ilçeden Uşak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı. Kasksız olan Hakkı Daşgın, kafasını yere vurarak kanlar içinde kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralı sürücüyü Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin incelemeleri ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.

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