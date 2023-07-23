Antalya’nın Manavgat ilçesinde Alman kadının kullandığı motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Alman kadın ise kaza sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çevreyolu istikametinden yapay şelale istikametine seyir eden Ömer Sefa Şen’in kullandığı 07 BGJ 548 plakalı motosiklet, sürücü Almanya uyruklu Joist Roswitha’nın kullandığı 07 HLZ 43 plakalı motosiklete çarpmamak için frene basınca sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından oldukça üzgün olduğu gözlenen, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı Alman kadın, havanın sıcak olduğunu, bundan etkilendiğini dile getirdi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün sürüklendiği görüldü.