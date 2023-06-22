Düzce’de yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına çarpmak istemeyen motosiklet kanala uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Sarayyeri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadıoğlu Köyü istikametinden Sarayyeri Mahallesi istikametine seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 81 ACC 661 plakalı Yamaha marka motosiklet, Sarayyeri Cami önünde caddeden karşıya geçmeye çalışan Ç.K.’ye çarpmamak için sürücüsünün kontrollünden çıktı ve kanala uçtu.

Kazada sürücü Osman A. ile birlikte G.K. yaralandı. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.