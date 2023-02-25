Düzce‘de kent merkezinde motosikletle kamyonet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralardı.

Düzce‘de kent merkezinde motosikletle kamyonet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralardı.

Kaza, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner A. idaresindeki 81 ACA 255 plakalı Fiat marka kamyonet ile U.S. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine acil sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü U.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.A.Ş.’ye (14) olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanan şahısların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.