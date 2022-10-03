Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde motosiklet ile panelvan tipi aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde motosiklet ile panelvan tipi aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AGZ 933 plakalı panelvan tipi araç ile K.G. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet o esnada yoldan geçmekte olan bir vatandaşa da çarptı. Kazada sürücü K.G. ile D.B. isimli iki kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kaynarca Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.