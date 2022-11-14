Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Osmancık ilçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Mehmet Tekeli idaresindeki motosiklet, park halindeyken sürücüsünün kapısını açtığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arka koltuğunda bulunan Ayşe T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ayşe T., Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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