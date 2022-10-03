Batman’da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağrı yaralandı.

Batman’da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağrı yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Batman Esentepe Mahallesi Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobil, karşı yönden gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Sami Yıldız (45) olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi öğrenilmeyen bir kişi ise ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.