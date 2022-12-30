Kastamonu’nun Cide ilçesinde, motosiklet ile otomobil çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, motosiklet ile otomobil çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Cide ilçesi Cide Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FY 2139 plakalı Renault marka otomobil ile Kerem G. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada Kerem G. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kerem G. Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.