Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışığında bekleyen T.U. (26) idaresindeki 41 ANP 409 plakalı motosiklet tali yola dönüş yaptığı sırada C.B.’nin (45) kullandığı 67 LE 635 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yaralanırken kazayı gören vatandaşlar yaralı için yola yerine sağlık ekibi istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.