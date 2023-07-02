Muğla’nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 1 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Mustafa Münir Elgin Bulvarı Yalancıboğaz yolu Marmaris Marina Kavşağı’nda meydana geldi. Yalancıboğaz tarafına seyir halinde iken, karşı taraftan gelerek şerit değiştirip sağa dönüş yapmak isteyen yat teknikeri Alman vatandaşı Christian M.’nin (70) kullandığı minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Abdullah K. (27) hayatını kaybederken, arkadaşı Emre T. (26) ağır yaralanmıştı.

Minibüs sürücüsü Christian M., Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile polis merkezinde gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaza anı kamerada

İlçe trafik ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmaları devam ederken, kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada minibüs sürücüsü aniden şerit değiştirmek isterken karşı şeritten gelen motorun çarpması ile motosiklet üzerindekilerin yola savrulması ve minibüs şoförünün panik anları kameraya anbean yansıyor.