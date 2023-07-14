Adıyaman’da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Halit A. idaresindeki 02 AH 759 plakalı kamyonet ile Cihan P. idaresindeki 02 ADN 171 plakalı motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi 2147 Sokak içerisinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Cihan P. ile motosiklette bulunan Nazime P. ve Enes Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.