Kilis’te motosiklet ve iki aracın karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarında meydana geldi. Yunus Emre Ö. yönetimindeki 06 CAT 226 plakalı otomobil, Muhammed Yılmaz yönetimindeki 34 FAF 602 plakalı hafif ticari araç ile Nebi Porsuk yönetimindeki 79 EG 614 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, ambulans ve polis ekipleri geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan Nebi Porsuk sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü Nebi Porsuk’un ehliyetsiz olduğu öğrenildi.