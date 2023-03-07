Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce saat 04.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Hastane Sokak’ta C.R.B.’ye ait 55 JU 137 plakalı motosiklet evin önünde park halindeyken çalındı. Sabah motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi, polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şahsın kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen A.D., Mevlana Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, motosikleti evine 100 ileride bulunan sokakta sakladığını itiraf etti. Şüpheli A.D. işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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