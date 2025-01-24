Eskişehir’de yoldan geçerken kapısının açık olduğunu fark ettiği bir apartmanın garajından motosiklet çalan şahıs güvenlik kameraları ile birçok farklı açıdan kayıt altına alındı.

Olay, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Emek Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen şahıs yoldan geçerken bir apartman kapısının açık olduğunu fark etti. Kapıdan içeriye giren ve garaja yönelen şahıs, apartman sakinlerine ait eşyaları inceledi. Ardından, garajdaki bir motosikleti çalan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın hırsızlık anları apartmanın iç ve dış güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.