Afyonkarahisar’da motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonda çalıntı motosikletler ile uyuşturucu da ele geçirildi.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine harekeete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonda 2 adet çalıntı kaydı bulunan ve bir adet parça olarak kullanılan tescil kaydı bulunmayan motosiklet ile 13.19 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen E.B., İ.A., M.A.B., R.D. ve M.Ç isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan E.B. ve M.Ç. isimli şahıslar çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A.B., R.D ve İ.A., isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahıslar hakkında hakkın da uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan da işlem yapıldı.