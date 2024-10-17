Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri, polis ekipleri tarafından yapılan 20 saatlik kamera incelemesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 20 saatlik kamera incelemesi sonrasında olayın şüphelilerinin U.K., ve O.K. olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.K. ve O.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken motosiklet ise sahibine teslim edildi. Öte yandan motosikletin çalınma anları da saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.