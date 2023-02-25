Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kolluk devriyesi esnasında 2 şüpheli çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kolluk devriyesi esnasında 2 şüpheli çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Olay, Atburgazı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, plakasız motora binmeye çalışan E.C.Y. ve C.Y. şüphe üzerine durdurularak kimlik sorgusu yapıldı. Kullandıkları motorun ruhsatı, plakası sorulduğunda şahıslar belgeleri beyan edememesi üzerine; yapılan araştırma sonucunda plakasız motosikletin C.Ç. isimli şahsa ait odunluktan çalıntı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan motosiklet de ruhsat sahibine teslim edildi.