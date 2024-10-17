Bursa’da 2 kişinin motosikletini çaldığı tespit edilen zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 2 motosiklet çalan zanlının kimliği, güvenlik kameralarının didik didik incelenmesi sonucu tespit edildi. Zanlı S.Y., Bilecik Gölpazarı’nda olduğunun tespit etmesinin ardından çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.
Zanlı, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Motosikletler sahiplerine teslim edilirken zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: iha