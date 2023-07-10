Aksaray’da bir apartmanın bodrum katındaki otoparktan motosikleti çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli polisin ısrarlı takibi sonucu gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Şeyhhamit Mahallesinde bir apartmanın bodrum katındaki otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı apartmanın bodrum katındaki kameraları inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Ardından şüpheli G.K. (24)’in peşine düşen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin gittiği ikameti belirledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından adrese baskın düzenleyen polis, şüpheli G.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçiren motosiklet sahibine teslim edilirken, şüphelinin yapılan sorgulamasında farklı tarihlerde 2 ayrı hırsızlık olayı daha gerçekleştirdiği ve bu olaylarda da bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.