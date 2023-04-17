Aydın’ın Germencik ilçesinde bir motosikleti çalan şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Olay, Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait motosikletin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda ekipler, hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheliyi çalıntı motosiklet ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.