Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı sonrasında harekete geçen jandarma şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay, Germencik ilçesi Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili E.U. isimli şüpheli şahsı tespit etti. Çalışmalar sonunda şüpheli E.U. kısa sürede çalınan motosiklet ile birlikte yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.