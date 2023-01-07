Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kız öğrencinin kullandığı ve gerçekleşen maddi hasarlı kazanın ardından okuduğu okul önüne bırakılan motosiklet gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kız öğrencinin kullandığı ve gerçekleşen maddi hasarlı kazanın ardından okuduğu okul önüne bırakılan motosiklet gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asya Rana Demirbaş okuluna gidip gelmek için kullandığı motosiklet ile maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Lise öğrencisi kız, okuduğu lisenin yakınında yaşadığı kaza sonrası motosikletini okulun önüne bırakarak evine döndü. Ertesi gün motosikletini almak için bölgeye giden genç kız motosikletini yerinde göremeyince panikledi. Motosikletinin çalındığını düşünen Demirbaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde motosikletin gece saatlerinde genç kızın tanımadığı erkek bir şahıs tarafından bölgeden götürüldüğünü tespit etti. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerden yola çıkarak şahsın eşkalini belirleyen ekipler, motosikleti çaldığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.