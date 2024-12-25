Adana’da 3 gün içerisinde 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan hırsız, cam silerek sürücülerden para topladığı sırada polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, “Alkolün etkisindeyken çaldım” dediği öğrenildi.

İddiaya göre, 16 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde G.A.’ya ait motosikletin direksiyon kilidini kıran Kadir K., motosikleti sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.

17 Aralık günüde Çukurova ilçesin bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde Kadir K., D.Ö.’ye ait motosikleti düz kontak yoluyla çaldı. 18 Aralık’ta da S.A.’ya ait elektrikli bisikleti çalan Kadir K. kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için kolları sıvadı. Yapılan çalışmalarda Kadir K.’nin S.A.’ya ait elektrikli bisikleti çaldıktan sonra bir markete girip alışveriş yaptığı belirlendi.

Ekipler çalışmalarına devam ettiğinde Kadir K.’nin cam silerek sürücülerden para topladığını tespit etti. Yapılan tespitler neticesinde Kadir K., bir caddede cam silerek para topladığı sırada Oto Hırsızlık polislerince yakalandı. Polis, şüphelinin evinde ise çaldığı iki motosiklet ile elektrikli bisikleti buldu.

“Alkolün etkisindeyim”

Emniyette ifadesi alınan Kadir K.’nin, “İçki içmiştim. Alkolün etkisindeyken çaldım, başka bir şey hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.