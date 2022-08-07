Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf Mert Y. (21) yönetimindeki 16 AUD 138 plakalı motosiklet, cadde üzerinden Yücel Sokağa manevra yapan Arslan İne (45) yönetimindeki 34 LOU 20 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet, düğün konvoyundaki minibüse yandan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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