Zonguldak’ın Devrek ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde yaşandı. Y.D. idaresindeki 67 T 6033 plakalı ticari taksi ile dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan seyreden O.T. (19) idaresindeki 67 ZG 926 plakalı motosikletle ticari taksiyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü O.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.