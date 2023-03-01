Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, Sinop-Samsun karayolu Çetinkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Koç (68) idaresindeki 55 AJJ 882 motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Samsun’a 1,3 milyar TL’lik sağlık yatırımı

Samsun’a 1,3 milyar TL’lik sağlık yatırımı

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