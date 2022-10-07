Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerinde 425 motosikleti kontrol etti.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerinde 425 motosikleti kontrol etti.

Resmi ve Yunus ekipleri tarafından motosikletlere yönelik yapılan uygulamada kontrol edilen 425 adet motosiklet içerisinde 3 adet çalıntı motosiklet park halinde, 1 adet çalıntı motosiklet ise 2 şüpheli ile birlikte yakalandı. Ayrıca 2 adet plakasız/tescilsiz, 2 adet plakasız, şasi/motor numarası silinmiş motosiklet yakalandı.

4 sürücüye plakasız ve ehliyetsiz kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz ve ehliyetsizlikten, 3 plakasız motosiklet sürücüsüne, 1 plakasız motosiklet sürücüsüne alkollü olduğu tespit edilerek, 2 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye sigortasız ve muayenesiz motosiklet kullanmaktan, 1 sürücüye kırmızı ışık ihlali, trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamaktan olmak üzere toplam 14 sürücüye işlem yapıldı.