DÜZCE (İHA) – Düzce’de yayaların kullandığı alanlara motosikletle giren sürücüler denetlendi. Denetimi fark edip ara sokaklara kaçan motosiklet sürücülerine toplam 188 bin 917 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde motosikletli sürücülere yönelik denetim yaptı. Bolu Caddesi üzerinde okul çıkış saatlerinde motosikletli sürücülere denetim yapıldı. Denetimde kask takmayan, ters şeritte ilerleyen, yaya alanlarını kullanan ve yayalara yol vermeyen motosiklet sürücüleri kontrol edildi.

Yaklaşık iki saat boyunca gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında çeşitli kusurlar bulunan, plakası olmayan, ehliyeti olmayan, kask takmayan, yayalara yol vermeyen, ters şeritten giden 319 motosiklet sürücüsüne toplamda 188 bin 917 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 29 motosiklet ilgili maddelerden çekilerek yediemin otoparkına alındı. Yetkililer, ara sokaklarda ve ana arterlerde şok denetimlerin devam ederek motosiklet kazalarının önüne geçilmesi için çalışmaların süreceğini bildirdi.