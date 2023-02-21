Yaralılardan Süleyman Ünsal, ambulansla kaldırıldığı Alanya’daki hastanede hayatını kaybederken, Mersin’deki hastaneye sev edilen İzzet Şenses’in durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Kaledibi Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde Süleyman Ünsal yönetimindeki motosiklet, çöp konteynerini almak için yolun kenarında duran belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsüyle birlikte çöp kamyonunun arkasında bulunan belediye çalışanı İzzet Şenses ağır yaralandı.

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