Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosikletin çarptığı 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza Müftü Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen A.Y. ve S.Ç.’ye motosiklet çarptı. Kazada A.Y. ve S.Ç. yaralanırken motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar çocuğun yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri A.Y. ve S.Ç.’ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.