Ardahan’da park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Uğurca Köyü’nde yaz aylarında ikamet eden M.Ç. isimli şahıs, Ekim 2022’de kendisine ait motosikletini kilitleyip muhafaza altına alarak Bursa’ya gitti. Seçim dolayısıyla ilçeye dönen M.Ç. muhafaza altına aldığı motosikletin çalındığını fark edince durumu İlçe Jandarma ekiplerine bildirdi. JASAT ekiplerince Uğurca Köyü’nde M.Ç’ye ait motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenerek teknik ve fiziki takibe alınan 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, D.B. ise adli kontrolle salıverildi.