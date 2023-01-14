Adana’da motosiklet çalan bir kişi tutuklanırken, motosikleti çalma anı saniye saniye görüntülendi.

Adana’da motosiklet çalan bir kişi tutuklanırken, motosikleti çalma anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş merkezinin önünde park halindeki motosiklet kilidi kırılarak çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı. İş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının çeşitli olaylardan emniyette 6 suç kaydı bulunan Ahmet Ç. (29) olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Ahmet Ç.’yi yakaladı. Motosikleti sattığı belirlenen Ahmet Ç., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.