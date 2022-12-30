Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da bulunan bir alışveriş merkezinde terk edilmiş motosikleti fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda çalıntı motosikleti alışveriş merkezine getiren kişinin kimliği belirlendi. Çalıntı motosikleti kullanarak getirip daha sonra terk eden A.E.K., isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.