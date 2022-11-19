Edinilen bilgiye göre, Akyazı’da bir motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda motosiklet hırsızları U.D., Z.K., F.O. ve E.A.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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