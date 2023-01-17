Kaza sonucu sürücü yaralanırken, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 41 AHT 864 plakalı motosiklet sürücüsü Tolga G.(34), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet sürüklenerek yol kenarında park halinde olan kamyonete çarparak durabildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilip sürüklenerek yola kenarında park halinde olan kamyonete çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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