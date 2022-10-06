Son kayıtta ise 2 motosikletin çarpışması görüntülendi.

Diğer görüntüde ise gece saatlerinde 2 otomobil birbiriyle çarpıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan ilk görüntüde bir ambulansın kırmızı ışıkta geçerken hızla gelen motosikletin duramayarak ambulansa çarpması yer aldı.

Adana’da farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Ataşehir’de park halindeki 3 hurda araç, alevlere teslim oldu

Ataşehir’de park halindeki 3 hurda araç, alevlere teslim oldu

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