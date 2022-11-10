Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi’nde Bafra Devlet Hastanesi istikametine seyir halinde olan Abdullah U. idaresindeki 55 AFL 496 motosiklet, karşı yönden gelip Hastane Sokak’a dönüş yapan 55 AVC 19 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırımda bulunan ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.