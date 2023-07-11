Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Bozüyük S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret etti. Haziran ayında yapılan olağan genel kurul toplantısında Kooperatif Başkanı seçilen Necati Arslan’ı ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu yeni görevlerinde başarılar diledi. Heyet bir süre sohbet ederken, Başkan Arslan Bozüyük S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin sorunlarını dile getirdiler.

Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, kendilerini hoş sohbetleriyle ağırlayan Kooperatif Başkanı Necati Arslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.