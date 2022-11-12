Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Elazığ-Malatya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen pikap sürücüsü, motorlu kuryeye çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, pikap sürücüsü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Elazığ’da pikap, motorlu kuryeye çarptı. Kaza nedeni ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, pikap sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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