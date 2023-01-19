Pasinler TSO’da motorlu kara taşıtları alım satım sınavı yapıldı.

Pasinler TSO’da motorlu kara taşıtları alım satım sınavı yapıldı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ile yetkili kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MEYBEM A.Ş. tarafından 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen 2.El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik Sınavı yapıldı. Sınavlara toplam 18 aday katıldı.

Sektörde faaliyet gösteren herkes belgesini aldı

Yapılan sınavlar hakkında açıklama yapan Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, “Bu sınavımız galeri sektöründe gerçekleştirmiş olduğumuz 4. Sınavımız. Toplamda 80 sektör temsilcimiz sınavlara katılarak belgelerini aldı. 14 adayımız da bugün yapılan sınavlar neticesinde belgelerini alacaklar” dedi.

2. El Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Mevzuatı hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı; “Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 13 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan ve Yetki Belgesi olmayan şahıs ve firmalar Noterler ‘de alım-satım işlemi yapamayacak.” diye konuştu.

Sınavlarımız devam edecek

Başkan Taşbaşı, ”Talep olduğu sürece belge zorunluluğu olan tüm sektörlerde sınavlarımız devam edecektir. Bu çerçevede belge talep eden tüm vatandaşlarımızı Odamıza davet ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.