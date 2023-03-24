Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da uzak mahallelerde vatandaşları sahura kaldırmak için yine motorize Ramazan davulcu ekibi devreye girdi.

Motorize ekip kurarak bir kişinin motosikleti kullandığı ve bir kişinin de motosikletin arkasına ters binerek davul çaldığı 16 ekip bu yıl da sahur mesaisine başladı. Yaklaşık 10 yıldır motosikletle davul çalıp, sahura kalkacak vatandaşları uyandırdıklarını ifade eden Enver Ula, davulcu sayısının her yıl azaldığını vurguladı. Gecenin uzun olmasından dolayı işte çalışan davulcuların bu yıl mesai yapmadıklarını ifade eden Ula, “Biz de adetlerimizi sürdürmek için elimizden geldiği kadar, yetişebildiğimiz kadar bu mesleği sürdürmeye devam ediyoruz. Uzak yerlere motosikletlerle ulaşarak halkımızı uyandırmaya çalışıyoruz. Bu yıla gelene kadar 25 davulcumuz vardı. Bu yıl 16’ya kadar düştü. Gündüz işte çalışan davulcular bu mesleği bir bir bırakmaya başladı. Uzak mahallelerimize araçlarımızla da gidiyoruz. Aracı bir kenara koyarak mahalle aralarında davulumuzu çalıp vatandaşları uyandırıyoruz” dedi.