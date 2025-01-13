15 Ocak Çarşamba'yı 16 Ocak Perşembe'ye bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,34 TL, benzine ise 1,56 TL zam gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Yılın ilk zamlarını gören akaryakıt ürünlerine büyük zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 16 Ocak Perşembe günü itibariyle motorin ve benzinde rekor artış yapılacağı iddia edildi.

Motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL'ye yaklaşırken, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL'lik bir artış gelmesi bekleniyor.

An itibariyle akaryakıt ürünlerinden benzinin ortalama litre fiyatı 45,90 TL, motorin 46,40 TL, LPG ise 27,60 TL.